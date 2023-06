Ucraina, Zelensky: “dobbiamo approfittare del caos a Mosca per vincere”

StrettoWeb

“Ci sono molte persone che hanno sostenuto Prigozhin sui social media durante la rivolta, e questo significa che stanno perdendo la guerra e si incolpano a vicenda. Stanno cercando la colpa per le loro sconfitte in Ucraina”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervistato dal giornale spagnolo El Mundo, rispondendo alla domanda se pensa che la Wagner possa attaccare l’Ucraina dalla Bielorussia.

“Dobbiamo approfittare di questa situazione per scacciare i nostri nemici dalla nostra terra. Crediamo che oggi non siano più in grado di fare qualcosa di serio contro l’Ucraina, ma li terremo d’occhio su quel confine settentrionale”, conclude.