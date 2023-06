Guerra in Ucraina, Zelensky: “la pace sia fondata su sicurezza e democrazia”

StrettoWeb

“Una base per la pace fondata sull’unità, la sicurezza e la democrazia”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto in videocollegamento alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina apertasi questa mattina a Londra.

Zelensky ha delineato cinque aree in cui Kiev ha iniziato a creare una base per la pace: “la prima è il potenziale per l’unità. La seconda è il potenziale per la stabilità. La terza è il potenziale per la crescita. La quarta è il potenziale per la sicurezza. E la quinta, estremamente importante, è il potenziale per la democrazia”. “La ricostruzione dell’Ucraina è necessaria per garantire la sicurezza globale”, rimarca Zelensky.