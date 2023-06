Beccata la truffatrice delle bevande: raddoppiava il denaro ai distributori

StrettoWeb

Per fare i truffatori, si sa, ci vuole un pizzico di furbizia e abilità. E la giovane 19enne beccata in Sicilia ne ha da vendere. Ad Adrano (Catania) la Polizia di Stato ha denunciato una ragazza di 19 anni che avrebbe ripetutamente manomesso il funzionamento del distributore automatico h24 di un’azienda. In base agli accertamenti degli agenti, la ragazza introduceva una banconota da 10 euro e appena l’apparecchio indicava il credito, utilizzando un disturbatore di frequenze, riusciva a far raddoppiare il credito portandolo a 20 euro.

Il passo successivo era quello di selezionare il prodotto desiderato, ritirandolo insieme al resto indebito dei presunti 20 euro. La giovane deve ora rispondere di truffa aggravata.

Per individuarla, gli agenti, hanno visionato i filmanti dei sistemi di videosorveglianza installati nell’azienda. Dalla visione dei video registrati dalle telecamere gli operatori della Polizia Scientifica intervenuti sul posto hanno accertato tutte le manomissioni compiute dalla ragazza.