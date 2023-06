Tropea, un altro weekend straordinario: tra ospiti internazionali ed eventi di qualità

StrettoWeb

Non solo spiagge affollate, sguardi emozionati dagli affacci, scalinate brulicanti di sali e scendi multietnici dal centro storico alla spiaggia, piazze, vicoli e attività di ristorazione piene. Non solo cioè fotogrammi ai quali Tropea è abituata ormai tutto l’anno. Quello appena conclusosi è stato un ulteriore week end di numeri, esperienze autentiche, contenuti e musica di qualità e ancora una volta di ospiti tanto straordinari quanto spontanei. – Oltre al Premio Oscar Russel Crowe – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – abbiamo infatti avuto l’onore di ospitare e salutare anche Zahir Khudayarov, leggenda del powerlifting, all record man dei 1112.5 kg totali.

Turismo di prossimità

Tra i diversi cittadini temporanei che hanno affollato il salotto diffuso di Tropea nell’ultimo sabato e domenica c’era anche l’associazione Zanotti Bianco di Crosia che con una delegazione di 50 soci, guidati dal sociologo Antonio Iapichino, ha voluto salutare ed incontrare il Primo Cittadino per complimentarsi per le strategie di marketing territoriale messe in campo.

Piccoli ecologisti crescono

Il Mare è la loro casa, campagna di sensibilizzazione nazionale al rispetto dell’ambiente e degli animali che abitano il mare come granchi, meduse e pesci, promosso dalla lega Antivivisezione (LAV), ha conquistato l’attenzione e l’entusiasmo contagioso di tanti piccoli ecologisti. – Insieme al Sindaco e all’assessore Greta Trecate, che l’hanno definita una grande lezione di ecologia soprattutto per le nuove generazioni, hanno preso parte alla manifestazione i bambini del Gruppo Scout Tropea 1 – Branco Seeonee (Agesci) che con grande entusiasmo hanno distribuito il materiale informativo tra i bagnanti ed organizzato dei giochi di gruppo divertenti e istruttivi sul tema. Il messaggio, forte e chiaro, è stato: guardare ma non toccare! Insieme ad amministratori ed organizzatori erano presenti anche per la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, il Guardiamarina Francesca Montinaro e per quella di Tropea, il Luogotenente Nocchiero di Porto Eddy Giudice, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo.

Gli incontri di LinfoVita

La nutrizione nel paziente oncologico. È stato, questo, il tema dell’evento scientifico patrocinato dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – Favo ospitato nel Palazzo Santa Chiara.

Nel mare il vento, salpa da Tropea

Per quattro giorni, inoltre, il Principato ha ospitato, il progetto di psicologia e vela per supportare le pazienti oncologiche Nel mare, il vento, presentato ieri (domenica 18) nella Maison nel Porto, alla presenza e con il contributo di esperti e medici nazionali e del presidente della commissione bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori, nel suo ruolo di radiologo e senologo.

Turismo convegnistico e musica di qualità

Tra gli altri eventi che hanno scandito il week end nella destinazione Tropea ci sono stati anche le stagioni concertistiche Armonie di Magna Grecia e Tropea Musica e l’evento sulla Fusione degli enti locali – percorsi giuridici e visioni locali, promosso dal Rotary Club Tropea all’Auditorium Santa Chiara.

Festa della Musica, Tropea accoglie il solstizio d’estate

VIVI LA VITA, è il tema della 29esima edizione dell’evento che si tiene ogni anno in più di 120 nazioni per celebrare il solstizio d’estate. Sarà dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza del dopo concerto. Mercoledì 21 alle 20.30 in Piazza Vittorio Veneto si esibiranno le band Excalibus, formazione che nasce come cover band e che trae ispirazione da artisti del calibro di Pino Daniele, Edoardo Bennato, Zucchero e Alex Britti; e Blue Stuff, tra i più noti e longevi gruppi di blues del panorama italiano, apprezzati per una caratteristica peculiare: l’uso del dialetto napoletano per i suoi testi. In concomitanza, piazza Cannone, dalle ore 21 ospiteranno le performance de Los Hermanos Los Pierros – Un viaggio musicale da Cuba a Miami. Giovedì 22 alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto aprirà la serata Gennaro Porcelli che porterà in scena il blues d’autore. A condurre la serata sarà Italo Palermo.