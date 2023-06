A Tropea le 5 vele di Legambiente “per premiare il governo della bellezza”

StrettoWeb

“Quante volte abbiamo detto e spiegato che la bellezza naturale da sola non basta e non serve a suggellare la reputazione e lo sviluppo turistico di una qualsiasi destinazione? E se c’è, tra i diversi altri, un riconoscimento prestigioso, frutto di analisi e metodo scrupoloso, che certifica come e quanto il governo della bellezza possa e debba rappresentare la chiave di lettura e lo strumento principale per costruire e condividere qualità della vita per la comunità residente e per i visitatori, è quello della 5 vele attributo da Legambiente e Touring Club Italia“.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì rinnovando i sentimenti di soddisfazione per quella che definisce l’ennesima, autorevole fotografia nazionale ed internazionale che conferma con la qualità dei contenuti l’esatta e giusta direzione intrapresa con visione e strategie dall’Amministrazione Comunale sin dal suo insediamento: superare l’esclusività del cliché e del perimetro paesaggistico-balneare, sul quale però elevare i livelli di attenzione e tutela, per puntare a nuove forme di turismo eco-sostenibili ed esperienziali, ovvero quelle ricercate e premiate con le 5 Vele.

“Un percorso amministrativo preciso e determinato, quello valorizzato oggi anche dalle ambite 5 Vele, che – ha ribadito il Sindaco intervistato ieri (venerdì 16) in diretta all’interno del programma Menabò su Rai Radio 1 – abbiamo portato avanti con risultati che si susseguono ed aggiungono e per il quale ringraziamo, in particolare, il Circolo Legambiente di Ricadi che sin dall’avvio del nostro mandato assiste e sostiene le attese ed ambizioni di Tropea, aiutandoci a crescere con questa consapevolezza.

Ed è anche e soprattutto con tutti loro che il Principato oggi condivide questo ulteriore traguardo, unitamente al mondo della scuola, delle forze dell’ordine ed alla rete di associazioni che si è impegnata in questi anni ad arricchire di contenuti e proposte la complessiva offerta e qualità della permanenza che Tropea vuole continuare a trasmettere in Italia e nel mondo. Quando ci siamo insediati – ha precisato – la raccolta differenziata era al 25%. L’abbiamo portata oggi al 70% con grande lavoro di squadra tra cittadini, scuole, associazioni ed imprese. L’industria del turismo, così come l’abbiamo voluta espressamente qualificare nello stesso Statuto della nostra Città, resta cuore pulsante del nostro sviluppo”.

“Ed è proprio per questi motivi – ha aggiunto – che con l’ottenimento delle 5 Vele col quale Tropea conquista tutto, dal rispetto dell’ambiente alla capacità di fare turismo eco-sostenibile, ci sentiamo oggi molto soddisfatti, perché non pensavamo di scalare così la classifica: è per noi un riconoscimento inaspettato che premia la nostra azione di governo, un sogno che diventa realtà; ma è anche un vero e proprio punto di riferimento – ha detto Macrì rilanciando le parole usate dal Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – al quale amministrazioni politiche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo“.

“Un obiettivo raggiunto con metodo e sacrifici dall’istituzione locale e dalla comunità tutta che è stato agevolato – ha sottolineato il Primo Cittadino su Rai Radio 1 – anche dall’importante azione messa in campo nei mesi scorsi dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto a tutela della pulizia e qualità delle nostre acque, che ha prodotto miglioramenti sensibili e misurabili e che ha consentito a Tropea, unica località sulla Costa degli Dei, di portare a casa questa attestazione che – ha concluso Macrì – ci auguriamo possa essere da stimolo contagioso e virtuoso per tutti i comuni e che possa rappresentare un punto di partenza per il riposizionamento internazionale della Calabria come destinazione turistica, identitaria, distintiva, eco-sostenibile ed esperienziale”.

A rappresentare la Città di Tropea, uno dei 21 Comuni italiani (unico calabrese) a conquistare l’ambito riconoscimento, alla 23esima edizione de Il Mare più Bello 2023 nella sede di Legambiente a Roma c’era ieri (venerdì 16), il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Monteleone.