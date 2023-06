Timori per la salute di Putin (di nuovo): ha avuto una paresi da stress?

StrettoWeb

Ci sono di nuovo dubbi sullo stato di salute di Vladimir Putin. In un recente video in cui il leader russo appare in riunione con il ministro della Difesa Sergei Shoigu, si nota labbro inferiore e mento tremanti. Molti media internazionali hanno avanzato l’ipotesi di una paresi.

Putin ha tenuto un incontro con i capi delle agenzie di sicurezza e il ministro Shoigu. “Dopo aver pronunciato il suo discorso, Putin sta attualmente tenendo una riunione con il procuratore generale Igor Krasnov, il capo di stato maggiore del Cremlino Anton Vaino, il ministro dell’Interno Vladimir Kolokoltsev, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il direttore dell’Fsb Alexander Bortnikov, il capo della Guardia nazionale Viktor Zolotov, il del Fso Dmitry Kochnev e il capo del comitato investigativo Alexander Bastrykin“, ha riferito ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Ria Novosti.

E sono bastati 30 secondi di video a riaprire il dibattito sulle condizioni di salute del leader russo. Nel filmato Putin appare solo per meno di 15 secondi. Sul suo volto sono visibili movimenti ambigui, non naturali, scrive il sito Inergency osservando che il suo labbro inferiore e il mento sembrano tremare. La condizione è simile a quella degli effetti di una paresi.

Può essere stato stress accumulato in tre giorni dominati dalla tensione, a logorare un leader di ferro come lui? Se lo chiede Inergency, ricordando però che Putin ha comunque settant’anni. Il video con i capi della sicurezza è l’unico trasmesso praticamente in diretta, cosa che non accadeva da mesi, osserva ancora Inergency. Nel lungo messaggio alla nazione diffuso poco prima dal Cremlino, invece, il presidente era apparso diverso, con volto e movimenti stabili. Quella però, fa notare Inergency, era una registrazione preparata in anticipo, con ampio margine di manipolazione. Le voci sui problemi di salute di Putin circolano da diversi mesi, ma sono sempre state smentite.