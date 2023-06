Tifoso del Napoli stroncato da un infarto in piazza Plebiscito

StrettoWeb

Tragedia durante la festa scudetto per il Napoli: un tifoso è morto di infarto durante i festeggiamenti. E’ accaduto ieri ieri in piazza Plebiscito. Il pubblico azzurro era sceso in strada per assistere alla consegna della Coppa e poi alla festa allo stadio Maradona, dopo la fine dell’ultimo match del campionato disputato contro la Sampdoria.

Come si legge su Il Mattino, il tifoso è stato colto d’infarto. Immediati i soccorsi, con gli operatori del 118 giunti sul posto. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto poco dopo, durante il trasporto in ospedale.