Tezenis Summer Festival: la risposta di una città che ha “fame di eventi”

Grande successo al Tezenis Summer Festival. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti – nazionali ed internazionali – ha visto la partecipazione di oltre 25.000 persone, provenienti anche da Catania e Reggio Calabria. Numeri che non si vedevano da anni nel palinsesto degli eventi di Messina.

Numerosi, soprattutto i giovani, che hanno invaso Piazza Duomo sin dall’alba, per poter godere dell’evento in prima fila. Sembrerebbe infatti che, inizialmente, la capienza massima doveva essere di circa 9.400 persone, ma che poi si è rivelata non esser così: si stima che i partecipanti siano stati circa 25.000. Non mancano quindi le critiche riguardo l’organizzazione dell’evento: “Mi è piaciuto molto e vorrei vedere altri eventi cosi in città. L’unica cosa che mi ha lasciato perplessa, però, è stata l’organizzazione. Io personalmente, sapendo di una capienza massima, sono entrata all’apertura dei varchi, verso le 17.30. Considera che la piazza era già colma. Durante l’evento non è mancata nemmeno la maleducazione: l’area perimetrale della piazza era transennata, cosi come le scale che portano accesso alla chiesa del Duomo. In quell’area ti facevano entrare solo se accusavi un malore. Morale? Le persone hanno finto il malore pur di vedere il concerto sugli scalini e l’organizzazione non è stata in grado di prevedere tutto questo”.

E ancora: “Inizialmente l’audio non era dei migliori. Solo verso la fine sono riusciti ad ottimizzarlo ed infatti Rocco Hunt e Irama, che sono stati tra gli ultimi cantanti ad esibirsi, sono riuscito a sentirli meglio rispetto altri”.

Prossima tappa per i grandi eventi dell’estate di Messina sarà venerdì 21 e sabato 22 Luglio all’RDS Summer Festival all’arena Capo Peloro. Anche qui prevista una capienza massima di circa 5.000 persone, le cui prenotazioni sono andate sold out nel giro di poche ore.