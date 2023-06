Terrore dall’oriente, Corea del Nord contro Usa: “sarà guerra nucleare senza precedenti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si scaldano gli animi a livello internazionale. La Corea del Nord ha accusato oggi Seoul e Washington di spingere le tensioni nella regione sull'”orlo di una guerra nucleare“. In particolare, il paese di Kim Jong-un ha fatto sapere che continuerà a rafforzare le proprie capacità di autodifesa. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. In un rapporto pubblicato dall’Istituto per gli studi americani del ministero degli Esteri nordcoreano, Pyongyang ha paragonato le tensioni militari nella regione alla notte prima dello scoppio della Guerra di Corea del 1950-53. Molti forti le critiche contro gli Usa e la Corea del Sud per il loro “delirante confronto militare anticomunista” e le “minacce retoriche“.

“Tali mosse bellicose degli Stati Uniti hanno spinto le tensioni militari nella penisola coreana e nell’Asia nordorientale, già sprofondate in una situazione estremamente instabile, più vicine all’orlo di una guerra nucleare“. Lo si legge nel rapporto, redatto inglese e pubblicato dall’agenzia ufficiale Korean Central News Agency. Secondo la Corea del Nord, gli Stati Uniti stanno “ricorrendo a preoccupanti atti ostili, invadendo senza ritegno la sovranità e la sicurezza” del Paese. E si starebbe verificando quest’anno più che mai. Secondo Pyongyang hanno raggiunto una soglia che non può più essere tollerata.

Il governo nordcoreano ha poi avvertito che una guerra nella penisola “si espanderebbe rapidamente in una guerra mondiale e in una guerra termonucleare senza precedenti al mondo“, causando “le conseguenze più catastrofiche e irreversibili” alla pace e alla sicurezza nella regione e nel resto del mondo. La Corea del Nord continuerà ad accelerare gli sforzi per rafforzare “le sue capacità di autodifesa per salvaguardare la propria sovranità“. Tutto ciò, dicono, salvo che gli Stati Uniti non ritirino la loro “anacronistica politica ostile” e la persistente minaccia militare contro il Nord, si legge nel rapporto.

L’anniversario della Guerra di Corea

Le minacce delle Corea del Nord arrivano proprio in occasione dell’anniversario della Guerra di Corea. A Pyongyang sono state organizzate manifestazioni di massa in occasione del 73° anniversario della Guerra di Corea. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani. Circa 120mila lavoratori e studenti hanno preso parte alle manifestazioni che si sono svolte ieri nella capitale nordcoreana, secondo l’agenzia di stampa Kcna.

Foto pubblicate dall’agenzia di stampa mostrano uno stadio gremito di cittadini nordcoreani che esibiscono cartelli con su scritto lo slogan “gli Stati Uniti continentali sono il nostro poligono di tiro” e “gli imperialisti Usa sono i distruttori della pace“. Minacce chiare agli USA e alla pace mondiale.