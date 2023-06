StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato questa notte alle 4 sulla SS106 e precisamente a Mirto Crosia in provincia di Cosenza. Nel sinistro l’auto è andata distrutta ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per il conducente. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.