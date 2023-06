Terremoti, sequenza sismica in Calabria: cinque lievi scosse in due ore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I sismografi INGV hanno registrato una lieve sequenza sismica in corso dalle prime ore di oggi nel nordest della Calabria, in provincia di Crotone. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, poco dopo le 4 e per circa un paio d’ore si sono registrate finora almeno cinque scosse di terremoto, la più intensa della quali di magnitudo 2.3, con epicentro vicino a Rocca di Neto.

Altre due scosse con magnitudo massima di 2.4, verificatesi alle 4:41 e alle 5:28, hanno invece avuto come epicentro Strongoli, sempre nel crotonese.