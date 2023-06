Tenta di rapire una neonata: la mamma della piccola evita il peggio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ha tentato di rapire una neonata. Per questo motivo una donna di 30 anni è stata arrestata dalla polizia della questura di Vercelli perché indiziata del reato di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata. La donna, condotta in carcere, lo scorso 31 maggio, avrebbe tentato di sottrarre una neonata di 4 mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in chiesa. Non è riuscita nel tentativo solo grazie alla decisa resistenza opposta dalla mamma della piccola che si è nascosta nel cortile di un condominio sino all’arrivo di una volante della polizia.

Gli agenti, in base alle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, sono riusciti successivamente ad individuare la presunta autrice del tentato sequestro e a ricostruire la vicenda. La misura cautelare che ha portato l’accusata in carcere è stata emessa dal Gip di Vercelli su richiesta della locale procura.