A Taormina la seconda edizione del Premio Atena Nike: due giorni dedicati al cinema e alla cultura | INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Taormina la seconda edizione del Premio Atena Nike, due giorni dedicati al cinema e alla cultura. La manifestazione prenderà il via giovedì 29 giugno 2023, dalle ore 20,30 nel trecentesco Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, capolavoro siciliano di arte normanna, con la proiezione degli 11 cortometraggi finalisti in lizza. Nello stesso luogo, ma alle 18,30 i riflettori si accenderanno sui temi economici e legali della cinematografia, con la terza edizione del Convegno Cinema & Imprese.

Venerdì 30 giugno 2023, dalle ore 21, nello scenario di Piazza del Carmine, a Taormina, avrà luogo la serata di Gala, con la consegna degli ambiti Premi “Atena Nike”.

Scopo del Premio, giunto alla seconda edizione, è valorizzare e promuovere autori, registi, attori e musicisti, attraverso il dialogo e la diffusione delle loro opere audiovisive. Tanti i volti celebri che sfileranno sul “red carpet” di questa prestigiosa manifestazione nella veste di giurati, premiati, attori e registi finalisti.

Il Premio “Atena Nike” intende anche valorizzare le nuove forze del nostro cinema, attori e registi che si sono fatti notare per il loro ingegno e la loro creatività. Come già nella prima edizione, uno spazio specifico sarà dedicato ai talenti emergenti, nonché alle opere che si sono distinte per l’impegno sociale.

Patron e ideatore del Premio “Atena Nike” e “Cinema & Imprese” è Fabio Saccuzzo, Dottore Commercialista, mentre, la direzione artistica è affidata al produttore cinematografico Giampietro Preziosa, CEO della Inthelfilm S.r.l.. La madrina del premio è Donatella Finocchiaro, invece, la conduzione dell’evento, è stata affidata ad Antonella Salvucci.

“Il Premio Atena Nike giunto alla sua seconda edizione – afferma Fabio Saccuzzo – ambisce a diventare un appuntamento fisso, un momento culturale, uno spazio legato al cinema che inizia a far parlare di sé. Un evento fatto di contenuti e di storie, che si presta in favore di questo magico mondo, il mondo del cinema e delle sue mille sfaccettature. Per me questo è un momento importante, il mio lavoro parla di numeri, di fisco e di società e, forse, per questo diventa ancora più importante, per cui ho l’onore di esserne il fondatore, l’ideatore, di questo grande momento di incontro dove si celebra la vittoria dell’arte“.

Il programma

Giovedì 29 giugno, dalle ore 15.00 a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, gli 11 cortometraggi finalisti che verranno proiettati sono stati selezionati tra le 50 opere arrivate sulla piattaforma internazionale Film Freeway e dalla giuria di questa sezione, che è formata da Simone Petralia (regista) Presidente di Giuria, Salvo Saverio D’Angelo (attore) Coordinatore della Giuria, Mario Spinocchio (regista), Stefano Felicioni (segretario di edizione). A seguire il workshop /convegno. In questa prima giornata, una giuria popolare seleziona un cortometraggio vincitore di un Premio Atena Nike Giuria, che verrà consegnato insieme agli altri, il giorno successivo.

I cortometraggi finalisti

“L’ultima festa” di Matteo Damiani; “Arrivederci Paris” di Louis Salvatore Bellanti; “Manco Morto” di Emma Cecala; in lizza grandi nomi del cinema italiano come Neri Marcorè, protagonista di “L’ultimo stop” di Massimo Ivan Falsetta; “Negli occhi di un bambino” di Marco Ferrara; “Soluzione Fisiologica” di Luca Maria Piccolo, con il bravissimo Stefano Accorsi, la talentuosa Paola Minaccioni ed Edoardo Purgatori; “Del padre e del figlio” di Mauro La Manna; “Non aspettare” di Daniel Bondì; “Il richiamo del vuoto” di Nora Trebastoni; “Jamal Tasmal” di Martina Pastori, “Sweet Home” di Lorenzo Sisti.

A precedere le proiezioni, sarà il Convegno Cinema & Imprese, a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, Taormina, con interventi di protagonisti dell’industria cinematografica che approfondiranno gli aspetti economici e legali e le ultime novità giuridiche e fiscali del settore.

Venerdì 30 giugno durante la serata di Gala, che si terrà dalle ore 21 nel cuore della città, nella suggestiva Piazza del Carmine, sarà decretato il cortometraggio vincitore dell’edizione 2023 e verranno consegnate le menzioni speciali ed i riconoscimenti riservati ai lungometraggi, destinati a personaggi e opere che si sono contraddistinti nel panorama del cinema e della cultura italiana.

Le cinquine finaliste della sezione lungometraggi sono state selezionate dal Direttore Artistico Giampietro Preziosa, mentre i vincitori saranno scelti dalla prestigiosa giuria presieduta da Marco Simon Puccioni (regista, sceneggiatore e produttore) e composta da Claudia Gerini (attrice), Maria Grazia Cucinotta (attrice e produttrice), Daniele Vicari (regista e sceneggiatore), Luca De Bei (regista e sceneggiatore), Boris Sollazzo (giornalista e critico cinematografico), Lucy De Crescenzo (CEO di Europictures), Mario Spinocchio (regista), Simone Petralia (regista), Stefano Felicioni (segretario di edizione).

Lungometraggi: finalisti

Premio Miglior Attore: Filippo Timi (8 montagne, Rapiniamo il Duce); Tommaso Ragno (Siccità, Nostalgia); Gabriel Montesi (Esterno Notte, Siccità, Io sono l’abisso); Thomas Trabacchi (14 giorni), Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche), Chiara (The Bad Guy).

Filippo Timi (8 montagne, Rapiniamo il Duce); Tommaso Ragno (Siccità, Nostalgia); Gabriel Montesi (Esterno Notte, Siccità, Io sono l’abisso); Thomas Trabacchi (14 giorni), Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche), Chiara (The Bad Guy). Premio Miglior Attrice: Selene Caramazza (Spaccaossa, The Bad Guy); Claudia Pandolfi (The Bad Guy, Siccità, Elodie, Ti mangio il cuore), Carlotta Natoli (14 giorni), Barbara Ronchi (Era ora, Settembre).

Selene Caramazza (Spaccaossa, The Bad Guy); Claudia Pandolfi (The Bad Guy, Siccità, Elodie, Ti mangio il cuore), Carlotta Natoli (14 giorni), Barbara Ronchi (Era ora, Settembre). Premio Miglior Giovane Attore (meno di 30 anni): Saul Nanni (Brado); Leonardo Maltese (Il signore delle formiche); Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto (Stranizza d’amuri); Lorenzo Zurzolo Mattia Carrano ( Prisma); Enrico Borello (Settembre, Lovely Boy).

Saul Nanni (Brado); Leonardo Maltese (Il signore delle formiche); Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto (Stranizza d’amuri); Prisma); Enrico Borello (Settembre, Lovely Boy). Premio Miglior Giovane Attrice (meno di 30 anni) : Carolina Sala (Vetro, Perfetta illusione); Margherita Mazzucco (Chiara); Carlotta Gamba (Dante, Billy); Alma Noce (La ragazza ha volato); Aurora Giovinazzo (L’uomo sulla strada).

: Carolina Sala (Vetro, Perfetta illusione); Margherita Mazzucco (Chiara); Carlotta Gamba (Dante, Billy); Alma Noce (La ragazza ha volato); Aurora Giovinazzo (L’uomo sulla strada). Miglior Opera Prima: Piano piano di Nicola Prosatore; Vetro di Domenico Croce; Disco Boy di Giacomo Abbruzzese; Margini di Niccolò Falsetti; Santa Piccola di Silvia Brunelli.

Piano piano di Nicola Prosatore; Vetro di Domenico Croce; Disco Boy di Giacomo Abbruzzese; Margini di Niccolò Falsetti; Santa Piccola di Silvia Brunelli. Premio Impegno Sociale: Princess di Roberto De Paolis; Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta; Ciurè di Giampiero Pumo; Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello; Educazione fisica di Stefano Cipani.

Ai vincitori sarà consegnata la statuetta Atena Nike, opera dello scultore Massimo Sirelli.

Sono stati infine, già decretati il Premio Miglior Casting Director, il Premio alla Carriera e le menzioni speciali, che verranno sempre consegnati, insieme agli altri, durante la serata di Gala:

Miglior Casting Director ad Annamaria Sanbucco

ad Premio alla Carriera il noto attore Giorgio Colangeli

Menzioni speciali già decretate:

Miglior attrice siciliana: Ester Vinci (Leoni di Sicilia)

(Leoni di Sicilia) L ungometraggio Impegno sociale: Kindeswohl, il bene del bambino, di Franco Angeli con Livia Bonifazi

Kindeswohl, il bene del bambino, di Impegno sociale per la diffusione della legalità nelle scuole: Avv. Enzo Guarnera

“Atena Nike rappresenta per me – dichiara Giampietro Preziosa – la scoperta e la conferma di nuovi e consolidati talenti, con uno sguardo in più verso le categorie che meritano maggiore visibilità e attenzione, come impegno sociale, casting director e legalità”.

Il convegno cinema e imprese

Nel corso delle due giornate i riflettori si accenderanno anche sui temi economici legati alla cinematografia, nella terza edizione del Convegno Cinema & Imprese, in programma dalle ore 18,30 di giovedì 29 giugno a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano. Saranno affrontati e dibattuti i principali cambiamenti nel mondo della produzione, le economie ad essa legate, le opportunità di investimento, le importanti misure finanziarie pubbliche e i relativi risvolti giuridici. Interverranno, tra gli altri, Vittorio Cecchi Gori in collegamento video, il regista Marco Simon Puccioni, Lucy De Crescenzo – Ceo di Europictures, il produttore Giampietro Preziosa, con racconti, filmati, testimonianze di vita cinematografica ed esperienze artistiche e di realizzazione del progetto finito.

Saranno anche presenti i professionisti dello dello Studio Saccuzzo&Associati, esperti in Tax Credit cinematografico e opportunità fiscali a sostegno della filiera di settore, nonché Ludovico Cantisani (esperto in bandi ministeriali per il cinema), Natasha Arcifa, – esperta Media (normativa europea a sostegno delle co-produzioni internazionali), l’avvocato esperto in diritto cinematográfico Gianfranco Passalacqua e Fabio Saccuzzo, ideatore del format e Patron del Premio Atena Nike, nonché Dottore Commercialista, che modererà l’evento, coadiuvato da Antonella Salvucci. Gli eventi sono guidati dal coordinamento Salvo Saverio D’Angelo, attore e produttore musicale.

Patrocinio del Convegno e del Premio sono il Comune di Taormina, Regione Siciliana, Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catania.

Si ringrazia il main sponsor del Convegno e del Premio Atena Nike lo Studio Saccuzzo&Associati insieme alla Cinemaset Srl, la Profap Antrade e la Lesv consulting, per il supporto all’iniziativa.