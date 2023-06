Il Ministro Nordio a Taormina: “l’abuso d’ufficio è un reato evanescente”. E De Luca lo elogia…

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato ospite a Taormina ad un incontro organizzato nell’ambito di Taobuk. Il Ministro ha parlato della nuova Riforma della Giustizia: “l’abuso d’ufficio era ed è ancora un reato così evanescente che complica soltanto le cose senza aiutare minimamente ostruendo le indagini perché intasa le procure della Repubblica di fascicoli inutili disperdendo le energie verso reati che invece dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione”. A Taormina Nordio ha anche specificato che “se l’Europa ci chiedesse una sorta di rimodulazione del nostro sistema integrato repressivo, noi siamo disposti ad accoglierla, ma non nella forma in cui esisteva l’abuso d’ufficio, che era così evanescente e atipico da non avere uguali, tra l’altro, in nessun altro ordinamento europeo”.

De Luca elogia Nordio: “finalmente una cosa concreta”

“Ho avuto l’onore e il piacere di accogliere il Ministro Nordio esprimendo nei suoi confronti parole di apprezzamento per la riforma della giustizia approvata dal Cdm nelle scorse ore. Meglio di chiunque altro avendo subito 18 processi, 2 arresti e da incensurato posso affermare che c’è la necessità di riformare il sistema giustizia”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “ Ho dato appuntamento al Ministro Nordio a Taormina molto presto per poter dar conto del completamento dell’iter di riforma appena avviato. Dopo tanti slogan da campagna elettorale da parte di questo governo, finalmente una cosa concreta sul tema giustizia”, conclude De Luca.