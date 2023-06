Taormina: i NOMI degli esperti a supporto del sindaco De Luca, c’è il sindaco di Messina

StrettoWeb

Cateno De Luca ha individuato una serie di figure professionali che lo affiancheranno a titolo gratuito in alcuni ambiti amministrativi al comune di Taormina. Tra gli esperti c’è il sindaco di Messina, Federico Basile, Giuseppe Lombardo (ex presidente di Messina Servizi ed attuale sindaco di Roccalumera), Maria Grazia Interdonato (presidente di Messina Servizi bene comune), Luciano Fumia, Giuseppe Campagna (presidente Atm Messina), Roberto Cicala (assessore del Comune di Messina). E’ stato inoltre incaricato Massimo Brocato per le attività di lavori pubblici. C’è anche Valeria Asquini (presidente della Messina Social City).

Insomma, tutte personalità molto vicine al sindaco De Luca, i quali hanno già lavorato con lui al comune di Messina.