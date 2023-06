Taormina, De Luca contro gli evasori fiscali: “oltre 80 dipendenti comunali non pagano le tasse, ecco i provvedimenti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Cateno De Luca, in una giunta comunale di fuoco, si scaglia contro gli evasori fiscali del comune di Taormina: “non è possibile che oltre 80 dipendenti comunali e delle partecipate non pagano i tributi comunali cioè circa il 60% del complessivo dei dipendenti residenti a Taormina. Sono pronto a sputtanarli pubblicamente, non tollero questa faccia tosta”.

“Nel mio comune chi non paga non lo voglio e non mi interessa se perdono il lavoro o vengono trasferiti a Bolzano. Serve rispetto per il sindaco, la giunta ed i cittadini che pagano regolarmente i tributi”, conclude De Luca.