Taormina, De Luca contro Bolognari: “è un truffatore seriale”

“Non accetto lezioni da un personaggio che si sta dimostrando un truffatore seriale nelle sue funzioni di sindaco. Riscontro con amarezza ma anche soddisfazione la scomposta reazione dell’ex sindaco Mario Bolognari in merito all’azione di moralizzazione che abbiamo avviato con le prime delibere di giunta comunale per cancellare al più presto lo stupro politico e il massacro delle casse comunali che ci ha lasciato in eredità”. Lo dichiara il sindaco di Taormina Cateno De Luca replicando alla nota del gruppo consiliare “ Noi Taormina”. “Se il prof. Mario Bolognari vuole un confronto nel merito di ogni singola delibera di giunta che abbiamo approvato, sono pronto in pubblica piazza come già fatto in campagna elettorale a dimostrare l’azione truffaldina e seriale che ha condotto nei 5 anni da sindaco di Taormina. La regina delle truffe perpetrate dall’amministrazione Bolognari è stata la proroga di ben 6 diversi contratti di locazioni di immobili di proprietà del comune di Taormina in evidente violazione di legge”, evidenza De Luca.

“Comunque, di tutte “le porcheria amministrative” di Mario Bolognari parleremo nello specifico nella relazione di inizio mandato che oltre ad essere discussa e dibattuta in consiglio comunale sarà spiegata alla cittadinanza. Attendo conferma riguardo alla partecipazione o meno al confronto. Bolognari sappia che mi farò carico delle spese del palco, del service e della luce ivi incluso la SIAE perché gliele canterò per l’ennesima volta”, conclude De Luca.