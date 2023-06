Taormina: la cardiochirurgia pediatrica al terzo posto in Italia

StrettoWeb

La Sicilia, grazie al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina (Messina), si piazza al terzo posto in Italia nel report annuale pubblicato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali del 2022 relativo alle attività di Cardiochirurgia pediatrica sul territorio nazionale ed in particolare i dati relativi al Piano nazionale esiti. Per l’anno 2021 il Centro viene riconosciuto come terzo centro nazionale dopo l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma e il Policlinico San Donato di Milano.

Lo studio prende in considerazione, oltre alla configurazione demografica nazionale e regionale, l’utilizzo di indicatori di performance per misurare la qualità dell’assistenza e favorire il confronto in un’ottica di miglioramento. In linea con le linee guida delle più importanti società di riferimento internazionali, anche il Piano nazionali esiti individua le seguenti misure di esito: mortalità a breve termine, riammissioni a breve termine, ospedalizzazioni per specifiche condizioni, procedure chirurgiche, complicanze a breve termine a seguito di specifici interventi, tempi di attesa.

Le informazioni necessarie per la loro definizione vengono desunte dal Sistema informativo ospedaliero e dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria.