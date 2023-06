Taormina, blitz all’Isola Bella. De Luca: “regole non rispettate”

StrettoWeb

Questa mattina il personale della polizia locale di Taormina diretto dal Comandante Lo Presti e dal Vice Comandante Munnia unitamente a personale della Guardia Costiera dell’ufficio locale marittimo di Giardini Naxos diretti dal primo luogotenente La Porta, hanno effettuato un sopralluogo nella spiaggia dell’isola Bella. È stata accertata la presenza di attività abusiva per noleggio dei natanti con la costituzione di improvvisati “uffici vendite”.

La polizia locale ha provveduto a sanzionare e sgomberare l’area restituendola alla pubblica fruizione. Durante il blitz è stata accertata anche la navigazione e la sosta di natanti all’interno della zona A della riserva naturale orientata con successiva applicazione della sanzione amministrativa di 229 euro per violazione dell’ordinanza del capo del compartimento n. 116/2009.

“Stavolta il blitz non lo abbiamo annunciato, volevamo verificare se le regole venivano rispettate, non è andata esattamente come ci aspettavamo. Speriamo però che adesso sia chiaro che le regole vanno rispettate! Non allenteremo la presa quindi invito tutti a regolarsi di conseguenza”, afferma Cateno De Luca.