Tanti auguri, Gigi Canotto! L’attaccante della Reggina oggi sposo | FOTO

Aveva definito il gol contro l’Ascoli il più bello della sua carriera. A ben pensarci, però, forse il gol più bello lo sta segnando questa sera. L’attaccante della Reggina Gigi Canotto, infatti, si è sposato questa sera con Federica, sua dolce metà. A qualche settimana dalla fine del campionato, l’esterno destro calabrese – tra i grandi protagonisti dell’annata appena terminata – ha deciso di convolare a nozze.

A testimoniarlo, alcune foto sui social divulgate da alcuni compagni (ed ex) in amaranto. Daniele Liotti, Giuseppe Loiacono e Adriano Montalto, infatti, hanno pubblicato varie Instagram Stories per immortalare i momenti della serata, con tanto di auguri agli sposi. Auguri a cui si aggiunge anche la redazione di StrettoWeb.