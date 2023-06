Elezioni regionali, Tajani: “Berlusconi amava il Molise”

StrettoWeb

“Silvio Berlusconi amava il Molise, sono qui per rendere omaggio anche a lui. Due giorni prima di morire mi disse: ‘sono qui al San Raffaele, voglio fare una bella intervista per dire quello che penso, per mandare un messaggio ai molisani perché le mie interviste riescono bene”. E’ quanto afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Venafro, in provincia di Isernia, prima tappa del suo tour elettorale in Molise per le elezioni regionali di 25 e 26 giugno.

“Purtroppo non abbiamo avuto tempo per farlo. Ve lo racconto per farvi capire come gli stesse a cuore questa regione, con quanta attenzione seguisse la campagna elettorale per far sì che Forza Italia potesse vincere le elezioni, essere nel governo in Molise”, conclude Tajani.