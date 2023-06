StrettoWeb

“Come abbiamo visto a Bakhmut e a Mariupol, ciò che la Russia non può sopportare cercherà di distruggerlo. Vogliono fare lo stesso con l’economia ucraina: non lo permetteremo”. E’ quanto ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, dove ha annunciato un impegno per fornire garanzie sui prestiti per un valore di 3 miliardi di dollari.