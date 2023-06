Rapporto “Noi Italia”: “al Sud il tasso di disoccupazione è tre volte quello del Nord-Est”

StrettoWeb

I dati sulla disoccupazione al Sud sono piuttosto alti. Lo rileva l’Istat nella nuova edizione di “Noi Italia”. Per l’Istituto nazionale di statistica il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno è “il doppio di quello del Centro e il triplo di quello del Nord-Est”.

In Puglia l’inoccupazione raggiunge il 27,5%, al secondo posto la Campania (22,8%) e al terzo la Calabria (20,3%). Complessivamente a livello nazionale la povertà relativa sale all’11,1%, coinvolgendo circa 2,9 milioni di famiglie.

Quanto al tasso di disoccupazione, nel 2022 in tutto il Sud ha toccato quota 14,3%. Il valore più basso nel Nord si registra nel Trentino-Alto Adige (3%), nel Centro in Toscana (6%), nel Sud in Basilicata (7,1%).