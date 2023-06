“Street Food – Sicily on Tour”: da domani via al cibo di strada più amato dai milazzesi

StrettoWeb

La città della Riserva Naturale marittima con la Piscina

di Venere sull’estremità del Capo e di tre Musei – l’Antiquarium Archeologico “Domenico Ryolo”, il Museo della Tonnara e del Mare – allestirà il terzo “Luna Park del Gusto” del programma del promotore Claudio Prestopino con lo “Street Food – Sicily on Tour”, con lo start da giovedì 22 giugno fino a domenica 25 giugno nel percorso della

Marina Garibaldi.

La vetrina di espositori – attori del mondo culinario, che si insedierà a Milazzo con il benestare del Sindaco Pippo Midili, va dal pesce con vivande singolari (per esempio in Tacos o in Rosettine imbottite) alla carne, dalle lumache ai dessert alla birra esclusiva del festival.

La firma dello “Street Food – Sicily On Tour” si è

trasformata in un prodotto di garanzia di qualità che piace e si integra nelle collettività prendendo spunto in ambito Food e che tutti intercettano. L’organizzatore messinese ha rimpinguato per questa meta il numero e la gamma di imprese partecipanti, con una dimensione sempre più trasversale. Trentadue i protagonisti che si muovono e si distinguono in località diverse per l’opinione pubblica grazie ai loro piatti tradizionali e al modo di renderli innovativi per il cibo che non ha bisogno di tavolo e sedie o Gourmet che diventa rustico: ognuno di questi protagonisti con una destrezza accattivante e uno o più ingredienti che ispirano più assaggi.

Ad accentuare l’importanza di queste iniziative è l’esperto del Management comunale Giuseppe Abbriano che sostiene: “La manifestazione Street Food che sta per iniziare

segna l’apertura dei grandi eventi di richiamo della programmazione turistica del Comune di Milazzo”.

Ci aspettiamo tanto da questo che, già nell’anticipazione di dicembre, ha riscosso notevole successo. Il cibo da strada sta vivendo un periodo di crescita, una curva verso l’alto che l’Amministrazione ha saputo seguire e cogliere perché sempre attenta a recepire quello che può contribuire a rendere una città dinamica e attrattiva sotto il profilo

turistico e specialmente bella in termini di fruibilità”.

“Abbiamo in cantiere altri eventi di food – avverte Abbriano – che si svilupperanno per tutto l’anno e stiamo già lavorando alla

pianificazione del 2024”.

In queste tappe nella tappa complessiva, ci saranno dei frangenti di arte culinaria in cui si esprimeranno degli chef molto conosciuti e ricercati nel loro settore e nel territorio.

Ecco i Cooking Show che si alterneranno in quattro giornate

Ad aprire la kermesse del 22 giugno alle ore 20 sarà lo chef Massimo Milano dell’Eolian Milazzo Hotel, con la direzione di Marco Falletta che collabora con l’organizzazione.

L’intervento dello specialista Massimo Milano si svolgerà a quattro mani con il il Sindaco del Comune di Milazzo Pippo Midili e lancia come risultato l’Hamburger di alalunga;

il 23 giugno alle ore 19, si passerà la staffetta allo chef Salvatore o Totò Bonfiglio, proprietario del ristorante “Totò Passami L’Olio”, che proporrà il “Raviolo da passeggio” ripieno di Ventruzza di Stocco con Salsa Nduja;

sabato 24 giugno, ore 19, sarà il turno del pizza che Enzo Piedimonte con il suo locale Piedimonte 1.0 (Rodia) che non può fare mancare la pizza fritta all’interno di un evento Street Food;

domenica 25 giugno ore 19, la performance della chef Veronica Ravidà dell’Hostaria San Francesco che creerà un piatto altrettanto elaborato e molto gradevole, come quello dei colleghi: Tacos di

pane carasau con salsiccia al vino, cipollata e tanto altro da scoprire.

La conduzione dei Cooking Show è affidata alla giornalista Marcella Ruggeri. A patrocinare la rassegna è il Gal Nebrodi Plus con la presidenza di Francesco Calanna. Ad accompagnarne la divulgazione è la Media partnership con “IoComproSiciliano”.

Ancora una volta, spazio ai concerti con dei gruppi che faranno ballare ogni sera dalle ore 21:30

La prima sera del 22 giugno, animazione magica e comica con la “Social Star” Raffaele Corti; venerdì 23 giugno “Match Music Live Band”, sabato 24 giugno “Blockbuster Movie Soundtrack Band”; domenica 25 giugno “Emanuele Fazio’s Band”.

Il programma completo di orari, appuntamenti ed artisti nel sito online della manifestazione www.streetfoodsicilytour.it