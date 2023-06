Lo strazio dei bimbi sopravvissuti in Colombia: hanno vegliato la mamma fino alla morte

StrettoWeb

I quattro piccoli che sono sopravvissuti 40 giorni nella giungla, in Colombia, hanno vegliato la mamma fino alla sua morte. I bambini erano dispersi dopo lo schianto dell’aereo sul quale volavano. Ora, stanno iniziando a raccontare ciò che hanno vissuto in quei giorni. Sulla mamma hanno raccontato poco. Quel che è certo è che la donna sarebbe sopravvissuta allo schianto per giorni prima di morire.

I bambini, che ora hanno 13, 9, 4 e 1 anno, dovrebbero rimanere per almeno due settimane in un ospedale per ricevere le necessarie cure. I familiari, però, raccontano che i piccoli iniziano a tornare in forze e non vogliono più stare a letto. Il padre dei due bambini più piccoli ha detto domenica che il più grande dei quattro fratelli gli aveva descritto come la madre fosse rimasta in vita per circa quattro giorni dopo l’incidente aereo.