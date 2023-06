Straordinario in Sicilia: i primi due nidi di tartarughe del 2023 | FOTO & VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ siciliano il primo nido italiano di tartarughe. Lo rende noto Oleana Prato, operatrice del “Progetto tartarughe” di Wwf Italia. Il nido è stato rilevato nella spiaggia di Morghella, a Pachino, e sono stati Adamo e Alessandra Betulla a segnalarlo. Prato ha verificato – assieme alle operatrici Viviana Falesi e Helen Accolla del WWF Sicilia SUD Orientale ODV – la presenza delle uova di Caretta Caretta, confermando la prima nidificazione italiana del 2023 e rendendo pubbliche le foto. Il nido, a protezione delle uova, è stato recintato.

Non solo. E’ di questa mattina la notizia che anche il secondo nido 2023 è siciliano. Si tratta di una nidificazione in corso a Marina di Modica, come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Foto









/