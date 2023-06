Strage sulle strade in Sicilia: due morti, giovanissimi, e tre feriti

StrettoWeb

Un terribile incidente, con due morti e due feriti, si è verificato nel catanese, sulla strada statale 385 chiamata “di Palagonia“, in direzione dell’innesto della strada statale 124. Un’auto è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare, all’altezza di Mineo. E’ accaduto attorno alle 5:30 del mattino. Ne dà notizia in un comunicato l’Anas. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso da parte del 118 e delle forze dell’ordine.

Le persone coinvolte nell’incidente sono quattro giovani di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che viaggiavano su una Fiat Punto. Le due vittime sono Marika Ficicchia, di 21 anni, e Rocco Di Dio, di 25. I due feriti, trasportati all’ospedale di Caltagirone, sono il conducente dell’auto, di 23 anni, e una ragazza di 19. L’utilitaria si è schiantata contro il guard rail mentre viaggiava su un tratto rettilineo a velocità sostenuta; l’impatto è stato violentissimo. I due ragazzi erano seduti uno accanto al conducente, l’altra sul sedile posteriore. I quattro giovani stavano rientrando a Niscemi. Ad intervenire sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Palagonia e i vigili del fuoco.

Incidente a Palermo, un ferito grave

E un altro incidente si è verificato nella notte a Palermo. Si tratta di un tamponamento fra tre auto in viale Regione Siciliana, all’inizio dell’autostrada A29 davanti a Leroy Merlin. Auto completamente distrutte con due persone che sono rimaste ferite: un 30enne è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, mentre un 42enne è stato trasportato dal 118 in codice verde al “Cervello”. Si sono formate lunghissime code. Indagini da parte della polizia stradale.