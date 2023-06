“Strada della morte”: grave incidente nella galleria tra Catanzaro e Soverato, 6 feriti

StrettoWeb

Grave incidente sulla ormai tristemente nota “strada della morte”, la statale jonica 106 nel tratto Var/A. Lo scontro è avvenuto alle 16:35 circa di questo pomeriggio all’interno della galleria Piscopio tra Catanzaro e Soverato. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma, secondo quanto appreso finora, pare siano coinvolte più vetture tra cui una Fiat Grande Punto, una Lancia Y e una Fiat 500L. Si registrano almeno sei feriti, soccorsi dal personale sanitario Suem118: alcuni sono stati trasportati al presidio ospedaliero di Catanzaro mentre altri a quello di Soverato, con l’ausilio dell’elisoccorso. Sul posto presenti la Polizia Stradale e i Carabinieri per gli accertamenti del caso, i Vigili del Fuoco del comando centrale di Catanzaro e del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza dei coinvolti. Intervenuta anche l’Anas per il ripristino della viabilità.