Stop delle Camere per Berlusconi senza precedenti: “voluto anche dall’opposizione”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La decisione di fermare il Parlamento” in segno di lutto per la morte di Silvio Berlusconi è “una scelta che non ha precedenti soprattutto per la sua durata“. Lo dichiara l’ex presidente della Camera ed alleato di governo del Cavaliere, Gianfranco Fini al Fatto Quotidiano. Si tratta però di una decisione che “viene presa dagli organi preposti e non dall’alto dal governo. La conferenza dei capigruppo decide in autonomia e in questo caso all’unanimità dalle forze politiche“. “Capisco le polemiche – aggiunge -, ma è una questione di sensibilità politica più ampia, che mette d’accordo maggioranza e opposizione“.