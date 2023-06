Siracusa, furto a Marzamemi: trovati i responsabili con la refurtiva

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I Carabinieri della Stazione di Pachino, a seguito di attività d’indagine, hanno denunciato due 21enni, in quanto ritenuti responsabili di un furto commesso, la settimana scorsa, in danno di un’attività commerciale di Marzamemi e per ricettazione di attrezzatura edile e agricola, rinvenuta durante le perquisizioni domiciliari.

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri di identificare gli autori che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La refurtiva recuperata è stata riconosciuta e consegnata alla vittima, che aveva sporto denuncia, mentre, gli attrezzi e gli oggetti di dubbia provenienza, probabilmente proventi di altri furti, sono stati sequestrati e, previo riconoscimento, saranno restituiti ai legittimi proprietari.