Siracusa, furto in un bar: rintracciato uno dei due ladri

Gli agenti del Commissariato di P.s. di Noto hanno rintracciato e denunciato, per il reato di furto aggravato, uno dei due ladri che, nei giorni scorsi, avevano colpito un bar della città. Era accaduto il 4 giugno scorso, in un bar del centro storico. La proprietario aveva sporto denuncia per furto. Durante la nottata, due ladri si erano introdotti nell’esercizio commerciale, forzando un ingresso posteriore e rubando dalla cassa la somma di 900 euro.

Una volta acquisite le immagini dell’impianto di video sorveglianza, gli investigatori sono riusciti a identificare uno dei malviventi, un uomo di 31 anni. Gli agenti lo hanno dunque rintracciato, in territorio netino, e denunciato per furto aggravato. Proseguono le indagini per risalire al complice.