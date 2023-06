Silvio Berlusconi e Marta Fascina: dubbi sul (non) matrimonio con la deputata di Melito

StrettoWeb

Dopo essere stato dimesso dal San Raffaele per una infezione polmonare, Silvio Berlusconi è andato subito da Marta Fascina. ”Sei il mio angelo custode, mi hai dato prova di un amore incondizionato“. Un omaggio dovuto, a lei che è rimasta al suo fianco per tutti i 45 giorni di ricovero. La giovane deputata, originaria di Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, cresciuta a Portici e compagna del Cav dal 2020, è sempre più in ascesa in casa Forza Italia. Per l’ex premier, raccontano, è ormai più di un partner fedele, e lei è sempre più al centro del partito.

In questi giorni tiene però banco un fatto: Berlusconi la definisce ‘mia moglie’, ma sono davvero sposati? Secondo l’ultima dichiarazione dei redditi del fondatore azzurro relativa al 2022, registrata nell’anagrafe patrimoniale del Parlamento e visionata dall’Adnkronos, la risposta è no. Berlusconi ha infatti spuntato la voce ‘divorziato‘ nella casella dello stato civile. Nel modello 730 precedente, consegnato all’Agenzia delle entrate nel gennaio 2021, l’imprenditore brianzolo aveva indicato lo status di ‘libero‘ sempre solo ai fini burocratici e fiscali, mentre due ‘moduli’ fa risultava ancora divorziato, spiega Adnkronos.

Dunque, per la legge Berlusconi è ancora single. O almeno lo era fino alla firma di quei documenti. Attualmente di ufficiale c’è solo che Fascina ha la residenza a Arcore, come risulta dalla sua ultima dichiarazione dei redditi, depositata il primo dicembre del 2022. Non si sa altro. Il 19 marzo dell’anno scorso Berlusconi e la sua compagna avevano organizzato un maxi party a villa Gernetto a Lesmo per celebrare la loro unione. Lei indossava un abito bianco con strascico. Ma, si disse, la festa era solo una celebrazione simbolica.

Silenziosa e riservata, Marta Fascina è sempre rimasta al fianco di Silvio Berlusconi. Anche nei momenti peggiori.