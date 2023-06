Follia in Sicilia: uomo arrestato due volte in un giorno, aggredisce i poliziotti e prende a calci auto e pompe di benzina

StrettoWeb

Nei giorni scorsi un giovane extracomunitario è stato sorpreso a rubare della merce in un supermercato di Comiso. Dopo averla presa dagli scaffali cercava di occultarla dentro lo zaino. Sul posto è così arrivata una Volante del Commissariato di P.S. di Comiso, ma il 27enne tunisino veniva, consegnato agli Agenti, ha tentato in ogni modo di sfuggire con violenza, calci e pugni. I poliziotti sono comunque riusciti a bloccarlo e ad assicurarlo all’interno dell’auto di servizio.

Durante il tragitto verso gli Uffici del Commissariato il giovane continuava a scalciare, arrivando a danneggiare la portiera posteriore della Volante della Polizia di Stato. Gli Agenti hanno dovuto contenerlo con uno sforzo estenuante, finché non è stato ricondotto alla calma. Una volta identificato l’uomo, in Italia in quanto richiedente protezione internazionale, è stato denunciato per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato, e lasciato andare.

Nella stessa serata, però, in preda a uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, lo stesso soggetto ha preso a molestare i passanti nei pressi di una stazione di servizio, colpendo con calci le pompe di benzina e le automobili presenti. Gli stessi Agenti che nel pomeriggio lo avevano fermato, sono intervenuti nuovamente ma in modo più energico: il giovane alla vista dei poliziotti, ha preso ad aggredirli.

Anche in questa circostanza nonostante la violenza usata dall’extracomunitario, i poliziotti lo hanno immobilizzato e arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Ragusa.