Orrore in Sicilia: picchia la moglie per anni e la controlla con un’app, ma lei non lo denuncia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ennesima storia di orrore e violenza sulle donne arriva dalla Sicilia. Un uomo è stato arrestato ad Augusta dopo che per anni ha maltrattato la ex moglie. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia avevano ricevuto una segnalazione al numero d’emergenza in merito all’aggressione da parte del 49enne che si era introdotto nella sua abitazione, infrangendo il vetro di una finestra.

In predo ad un raptus di folle gelosia, si era convinto che in casa vi fosse un altro uomo e raggiunta la malcapitata, nonostante il sospetto si fosse rivelato infondato, l’ha colpita ripetutamente con il manico di un piccone e di un bastone, trovato in casa. Solo il tempestio intervento dei militari ha posto fine all’aggressione. La donna, però, non ha voluto sporgere denuncia ma è stata accompagnata all’ospedale Muscatello. Qui i medici le hanno riscontrato ecchimosi in varie parti del corpo, un trauma cranico e la rottura di un incisivo.

Immediate sono scattate le indagini che hanno accertato che la donna subiva maltrattamenti da anni. Non solo. Le sue risorse economiche erano costantemente controllate dal marito, che aveva installato nel suo cellulare un’applicazione per monitorarne anche gli spostamenti. La donna era stata costretta a non disinstallarla e a tenerla sempre attiva. La vittima, per timore, non lo aveva mai denunciato. L’uomo è stato ora arrestato e si trova nel carcere di Cavadonna.