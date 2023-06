Sicilia, omicidio nella notte: 30enne ucciso a coltellate durante una lite

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una morte atroce e violenta, quella accaduta nella notte a Pachino, in provincia di Siracusa. Un 30enne di origine straniera, presumibilmente tunisino, è stato brutalmente trucidato al culmine di una lite, avvenuta nel centro cittadino. Il corpo senza vita della vittima infatti, è stato rinvenuto in via Garibaldi, nei pressi di piazza Colonna. Secondo le prime indagini da parte delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato ripetutamente colpito con alcuni fendenti al torace. Da chiarire il tipo di arma utilizzato, se un coltello o una bottiglia rotta. Intanto proseguono le ricerche per la cattura del colpevole grazie anche alla raccolta delle immagino di videosorveglianza presenti sul luogo. Ascoltati anche alcuni passanti che hanno trovato l’uomo riverso nel sangue, gli stessi che hanno allertato il 118 nel tentativo, purtroppo vano, di salvargli la vita.