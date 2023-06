Sicilia, morta per un tumore non diagnosticato: assolti tutti i medici

StrettoWeb

Assolti perché il fatto non sussiste dopo l’accusa di omicidio colposo. Il gup del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha emesso la sentenza del processo a carico di tre chirurghi dell’ospedale di Canicattì imputati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Febbronia Cirami. La donna, 69 anni, è deceduta il 12 marzo 2020 all’ospedale di Agrigento, dove era stata trasferita in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

I medici sono Fabrizio Cremona, 35 anni; Alfonso Maurizio Maiorana, 67 anni e Mauro Ettore Zanchi, 59 anni. I tre imputati, attraverso i difensori Roberto Tricoli, Francesco Miceli e Liborio Paolo Pastorello, hanno scelto il giudizio abbreviato. Anche per il quarto imputato, il chirurgo dello stesso reparto, Antonio Limblici, 33 anni (difeso dall’avvocato Daniela Posante), è arrivata l’assoluzione. Ma questo è stato processato nel troncone ordinario davanti al giudice Michele Dubini.