Sicilia: arrestato pusher dei vip, tra i clienti anche l’ex presidente dell’Ars Miccichè | NOMI

Sono sei le persone raggiunte da una misura cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Antonella Consiglio su richiesta della Procura di Palermo. Tutti sono accusati di spaccio di droga. Tra gli indagati c’è Mario di Ferro, accusato di aver procurato e ceduto cocaina, tra gli altri, all’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che però non è indagato.

L’inchiesta avrebbe rivelato che il ristoratore di Mario di Ferro era al centro di un’attività di vendita di cocaina ad una clientela “importante”. Si è arrivati così ad accertare episodi di cessione di stupefacenti che l’indagato avrebbe realizzato con l’apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi di droga sfruttando tre suoi dipendenti come pusher.

Di Ferro è agli arresti domiciliari, i Salamone in carcere, ai tre dipendenti di Villa Zito è stato imposto l’obbligo di firma.