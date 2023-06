Serie B, la Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore: è Andrea Pirlo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore: manca solo l’ufficialità, ma la scelta è ricaduta su Andrea Pirlo dopo la sua esperienza in Turchia. Il campione di Milan e Juventus era stato accostato a varie squadre, alla fine è andato da Radrizzani, neo patron della società blucerchiata, che riparte con la nuovo proprietà in seguito alla retrocessione e a mesi tribolati.

I liguri erano piombati su Fabio Grosso, altro campione del mondo e protagonista della promozione con il Frosinone, ma poi con quest’ultimo non è stato trovato l’accordo e così la Samp si è piombata sull’ex Reggina. Solo un’esperienza in Italia per lui, alla Juve, non totalmente soddisfacente. Ora riparte dalla B per la gavetta.