Save the Children: a Palermo l’inaugurazione dei locali riqualificati dello ‘Spazio Mamme’

Domani, in via Fausto Coppi a Palermo, verranno ufficialmente aperti i locali riqualificati dello ‘Spazio Mamme’. La riqualificazione fa parte del nuovo progetto di Save the Children chiamato “Crescere insieme”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e supportato dal Gruppo Credem.

All’evento inaugurale saranno presenti Maurizio Giglioli, Direttore Marketing di Credem Banca, Antonella Tirrito, assessora all’Innovazione e alla protezione civile, alle emergenze abitative ed educative del comune di Palermo, Giancarla Pancione, Direttrice Marketing e Raccolta Fondi di Save the Children, Francesca Bilotta, Responsabile Educazione e lotta alla povertà minorile di Save the Children, e Massimiliano Massimelli, coordinatore generale della Fondazione Reggio Children, presieduta da Carla Rinaldi.

Lo Spazio Mamme di Save the Children a Palermo è gestito in collaborazione con il Laboratorio Zen Insieme.