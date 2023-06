A Sant’Eufemia d’Aspromonte trionfa “Aggiungi un posto a tavola” | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un trionfo vero e proprio. E’ questa la descrizione più appropriata per lo spettacolo che si è svolto ieri sera a Sant’Eufemia d’Aspromonte a cura delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado V. Visalli. L’opera, messa in scena nel cortile del plesso “Don Bosco” di Sant’Eufemia, è stata realizzata “a conclusione de progetto PON “La scuola che ci piace!”“, come si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà.

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Visalli” che ne hanno preso parte, circa un centinaio, “sono stati guidati nella realizzazione di scenografie, coreografie, musiche, canti e recitazione dai docenti: Agostino Salvatore, Borrello Teresa, De Gaetano Rosario, Iero Maria, Lanzetta Luigia, Luppino Francesco, Marra Cetty, Napoli Michele, Postorino Valentina e Tedesco Alessandra. Armonia, collaborazione, condivisione, inclusione ed emozione sono stati il filo conduttore di questo percorso avviato il 18 febbraio con tanto entusiasmo ma altrettanta incertezza e conclusosi in un cortile don Bosco con oltre 500 persone ed uno spettacolo degno di un vero teatro… sono stati superlativi!“, si legge ancora.

Uno spettacolo che ha fatto incetta di applausi e di apprezzamenti, riportando gioia e sorrisi in una comunità che, sebbene storicamente sia stata sempre animata da spettacoli teatrali ad opera di associazioni e scuole, aveva dimenticato, da qualche anno, cosa fossero i momenti ludici, lo spirito di comunità e ‘la gioia del fare’, tutti insieme.

“Un grazie particolare – conclude il post della pagina curata dai docenti della scuola – all’amministrazione comunale di Sant’Eufemia per il palco e all’associazione Terzo Millennio di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che ha fornito materiale e dato un supporto fondamentale nella fase di montaggio e smontaggio. Il grazie più grande va sempre a lei, la nostra dirigente, prof.ssa Barbaro Francesca, che ci guida in modo eccellente, con garbo, umiltà, rispetto ma in modo efficace, tirando fuori il meglio da tutti“.

Nella gallery scorrevole in alto alcuni dei momenti immortalati durante la serata di ieri.