Salvini: “dalla Tav al Ponte, nel 2032 rivoluzione dei trasporti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Al via al cantiere della stazione di Piazza Venezia della Metro C a Roma, era presente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Da milanese rischio di fare troppi complimenti per gli investimenti a Roma, poi mi chiama Sala e si lamenta. Ma è bello ora inaugurare questo cantiere di piazza Venezia. Il cronoprogramma dice che ci vorranno dieci anni, il sindaco Gualtieri punta a otto. Facciamo una media e diciamo che in nove anni finiamo tutto, e quindi il 2032 può essere rivoluzionario: la Tav, la prima auto sul ponte di Messina, il primo treno a piazza Venezia. Una rivoluzione con pochi precedenti”, rimarca Salvini.

“Noi uniamo il passato, il presente e il futuro, non dobbiamo sederci sulle cose realizzate dai nostri padri – ha sottolineato Salvini- San Marco con il Mose, la Sicilia che senza il ponte non è collegata all’Europa”.