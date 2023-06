Salvini: “imprese e famiglie chiedono la riforma della giustizia”

StrettoWeb

“Le imprese e le famiglie ci chiedono la riforma della giustizia perché non ci sono tempi certi, sanzioni certe e tutela della libertà personali, imprenditoriali e individuali“. E’ quanto dichiarato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in un’intervista a Radio 24 definendo “priva di fondamento” la ricostruzione del Corriere sui dubbi della Lega sul ministro della giustizia.

“Penso al temo dell’abuso d’ufficio, ha detto, ci sono migliaia di sindaci, permettiamo loro di fare il proprio lavoro senza il terrore che quella firma che mettono sul documento sulla scuola, sulla casa di riposo, sulla mensa possa un domani portarli a processo. Bene ha fatto Nordio a riportare un po’ di serenità non solo nei tribunali ma nelle famiglie“.

“Pieno sostegno all’avvio della riforma della giustizia, il tema dell’abuso d’ufficio, del traffico di influenze, e della tutela e della vita di cittadini e famiglie è l’inizio di una riforma, poi in prospettiva occorrerà intervenire sul Csm, sui criteri di formazione e selezione dei magistrati“. Lo ha precisato il ministro a margine dell’assemblea di Assarmatori. “L’obiettivo è fare insieme la riforma della giustizia, come abbiamo fatto insieme il codice degli appalti, come faremo insieme il codice della strada“, ha sottolineato il ministro e leader della Lega.