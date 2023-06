Russia, Prigozhin: “nessun golpe, volevamo protestare”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Yevgeny Prigozhin, in un audio di 11 minuti, spiega quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia. “Le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di intrighi”, ha denunciato Prigozhin. “La Wagner ha dato vita alla sua marcia verso Mosca per esprimere una protesta e non per rovesciare il governo del Paese“, rimarca Prigozhin.

“I civili incrociati dai suoi uomini nel corso della marcia verso Mosca, poi arrestatasi, sostenevano la Wagner”, evidenza. “La marcia ha mostrato che nel paese c’è un evidente problema di sicurezza”, conclude.