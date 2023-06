Russia, Padre Caprio: “non escludo incontro Putin-Zuppi”

StrettoWeb

Non è da escludere che l’inviato di Papa Francesco a Mosca, Matteo Zuppi, tra possa incontrare Putin. L’ipotesi non viene scartata da padre Stefano Caprio, docente al Pontificio Istituto Orientale, grande esperto di Russia dove è stato missionario. “Ora come ora credo che Putin abbia poca voglia di incontrare chiunque ma non è escluso che proprio dopo quello che è successo nei giorni scorsi – osserva all’Adnkronos padre Caprio- un incontro con un cardinale romano possa fare comodo a Putin”.