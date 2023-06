Ritorna Pietragrande, luogo iconico dell’estate calabrese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ha cambiato volto e nome più volte e, negli anni, ha accolto le più diverse fasce di pubblico lasciandosi conoscere maggiormente come discoteca, timidamente come ristorante, raramente come location di eventi culturali. Ma il 2023 rappresenta una svolta per Pietragrande che, quest’anno, riparte da sé. Nessun altro nome per una location storica, mitologica ed iconica, emblema di un luogo dalla bellezza assoluta e dall’identità così unica che non merita confusione con alcun altro “brand” se non sé stessa: Pietragrande.

Riparte da qui la nuova vita del mitico scoglio calabrese, immerso nel mar jonio nel cuore della Costa dei Saraceni, che si appresta ad inaugurare una stagione ricca di attività, che sia la volta buona per diventare marcatore identitario di quel tratto di costa ovunque nel mondo. Si scaldano i motori, dunque, per una location straordinaria che a giorni aprirà al pubblico in tutte le sue forme e con tutte le sue peculiarità. Sarà Pietragrande il centro nevralgico dell’estate tra Montauro e Stalettì: la storica struttura ospiterà infatti la ristorazione tradizionale, la pizzeria napoletana, ma anche il sushi fusion.

Il bar-gelateria e la cocktailleria, ma anche la discoteca, la musica dal vivo, gli spettacoli, i concerti e le mitiche feste. Day and night: Pietragrande svelerà il suo volto giorno e notte in un continuum di attività che permetteranno di viverne appieno la sua magia. Per questo motivo è stato lanciato un duplice logo: lo stesso scoglio, icona di Pietragrande, cambia colore a seconda che si tratti di eventi ed attività al chiaro di luna o sotto i raggi del sole.

Ricomincia il vociare dei ragazzi, le passeggiate degli adulti, le cene romantiche affacciati sul mare e le notti dance dalle sonorità vintage. Si accendono i riflettori di notte sull’ultima delle location iconiche ancora attive che hanno fatto la storia della notte. Signore e signori sta tornando lei, Semplicemente… Pietragrande.