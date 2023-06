StrettoWeb

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini sono intervenuti in via Gaeta per una rissa che vedeva coinvolte quattro persone. I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a separare i contendenti. Uno di questi, approfittando del contesto ancora animato, è anche riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Gli altri tre, un uomo di 47 anni, un altro di 26 ed una donna di 49 anni, tutti già noti alle forze di polizia, dopo essere stati accompagnati al pronto soccorso per le ferite riportate, sono stati arrestati per i reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i tre arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I motivi della rissa sono ancora al vaglio degli investigatori.