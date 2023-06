Dolori lancinanti, si pensa al ricovero in ospedale: Matteo Messina Denaro sta male

StrettoWeb

Che le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro potessero peggiorare era già stato messo in conto. Il suo tumore al colon, sebbene curato, è molto grave. Ora, dall’Abruzzo, arriva la notizia che in carcere si valuta l’ipotesi di ricovero in ospedale per il boss. Non basta più, dunque, la chemioterapia in carcere per “U Siccu”, il sessantunenne ex latitante.

Le condizioni di salute di Messina Denaro, infatti, potrebbero necessitare di specifiche cure. A quanto pare, secondo i medici, andrebbe avviata una terapia del dolore, per la quale non è adatta la saletta predisposta in carcere per la chemioterapia. “Per ogni paziente oncologico prima o poi arriva il momento di un passaggio in ospedale, quindi non posso escludere che anche questo paziente possa avere la necessità di un ricovero”. – Lo ha spiegato al TGR abruzzese il professor Luciano Mutti, primario di oncologia al San Salvatore dell’Aquila. “Ogni ospedale ha una struttura adeguata per questo tipo di pazienti, rispettando le misure di sicurezza richieste”, ha precisato.

In caso di ricovero, l’ex latitante “utilizzerebbe un percorso diverso da quello normalmente impiegato dagli altri“. Lo ha precisa il medico per rassicurare i cittadini: “non causerebbe alcun disagio o ritardo”. Nelle scorse settimana l’Asl abruzzese aveva subito un attacco hacker durante il quale erano stati trafugati anche i dati sanitari di Matteo Messina Denaro.