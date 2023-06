Riaperta la statale 18 tra Pizzo e Maierato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ripristinata la regolare circolazione lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Pizzo Calabro e Maierato in provincia di Vibo Valentia, precedentemente chiusa per una frana avvenuta tra il km 425,400 ed il km 425,500. Il provvedimento si è reso necessario, a causa delle forti piogge che, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, hanno interessato il territorio e causato dei versamenti di materiale terroso lungo la viabilità.

Durante la notte gli operatori Anas e della ditta di manutenzione hanno lavorato ininterrottamente per poter consentire nel più breve tempo possibile la regolare circolazione. Le attività di ripristino e messa in sicurezza hanno interessato anche la NSA 572 al km. 2,700 (strada di rientro) che non è mai stata chiusa al traffico.