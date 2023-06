Reggio Calabria, Ripepi: “il Ponte sullo Stretto è vitale, il Pd fa tenerezza”

StrettoWeb

Il Ponte è tra gli argomenti principali in questo periodo storico per l’Area dello Stretto che provoca dibattito e talvolta polemiche. In una diretta social, il consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, si scaglia contro il segretario provinciale del Pd Morabito: “fa tenerezza. Sentire dire che prima vanno fatte altre opere e poi il Ponte è un qualcosa di assurdo. Il Pd ha governato tanti anni e chiedo: perchè non sono state fatte? Il loro è un partito che ha fatto solo danni, l’unico che si è salvato è Italo Falcomatà che è stato un buon sindaco”. Ripepi annuncia: “sono pronto a presentare in consiglio comunale una mozione sul Ponte: sono curioso di vedere chi la vota. E’ opportuno che tutti i consiglieri comunali si assumano le proprie responsabilità”.

“La verità sapete qual’è? Di Reggio non gliene frega a nessuno, dobbiamo fare da soli, scendere in piazza, protestare per i nostri diritti. Vi preannuncio che sabato prossimo sarò all’Aeroporto di Lamezia in difesa dello scalo reggino: noi non siamo gli zerbini di nessuno”, conclude Ripepi.