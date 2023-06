Reggio Calabria: al via i Progetti Utili alla Collettività per la cura del decoro urbano

StrettoWeb

Hanno preso il via a Reggio Calabria i Progetti utili alla collettività (Puc) del settore comunale all’Ambiente. I cittadini percettori di Reddito di cittadinanza, infatti, sono stati coinvolti in attività di pulizia delle piazze, delle strade, delle scalinate, delle spiagge e delle aree che costituiscono l’ambiente urbano. Contestualmente, si occuperanno di manutenere il verde pubblico cittadino.

“Gli operatori coinvolti – ha spiegato il consigliere comunale delegato al Decoro urbano, Massimiliano Merenda – stanno svolgendo un ottimo lavoro. Grazie ai Puc, si porta avanti una delle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà che hanno trovato impulso nell’attività del facente funzioni, Paolo Brunetti, e nell’efficacia operativa degli uffici interessati”.

Coordinati dal settore Welfare ed affidati al comparto Ambiente, i Progetti utili alla collettività, per il consigliere Merenda, rappresentano “un forte stimolo per i percettori del Reddito di cittadinanza che hanno la possibilità di mantenersi attivi fornendo, contemporaneamente, un servizio efficace alla comunità”.

“I Puc – ha concluso l’esponente della maggioranza – hanno un ruolo fondamentale per il riconoscimento della dignità delle persone e del lavoro. Li riteniamo, a ragion veduta, un’esperienza altamente formativa, positiva e propositiva che aiuta l’individuo in un contesto collettivo. Sono, insomma, un’opportunità per tutti: per chi vuole rimettersi in gioco dopo un passato lavorativo travagliato e per la città che trae beneficio da questa rinnovata voglia di riscatto sociale”.